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Закон про олігархів: що думають про документ на Заході

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Київ, Четвер 03 червня 2021 21:56
Закон про олігархів: що думають про документ на Заході Фото: президент України Володимир Зеленський ( Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько

Закон про олігархів, який вніс до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський, в бесіді з РБК-Україна оцінив один із західних дипломатів. Він також звернув увагу на інші завдання, які стоять перед українським урядом.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна - "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

Водночас один із західних дипломатів у розмові з виданням зазначив, що обмеження ролі олігархів – критично важливе завдання. "Я радий чути, що українська влада працює над цим питанням", – сказав співрозмовник.

Втім, дипломат також звернув увагу на те, що ще до прийняття "Антиолігархічного" законопроєкту у влади є ряд інших завдань у цьому напрямку: судова реформа, зміцнення антикорупційних структур, регуляторних органів, Антимонопольного комітету.

"Все це негайно скоротить негативний вплив олігархів. Всі ці реформи складні, але можуть бути повністю реалізовані за наявності політичної волі", – резюмував співрозмовник видання.

Нагадаємо, розробку законопроєкту про олігархів президент анонсував після засідання Ради національної безпеки і оборони ще в середині квітня.

Крім того, закон про олігархів діятиме протягом 10 років. На його основі будуть розроблені антитрастові закони і закон про лобізм.

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