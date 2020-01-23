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Закон о медиа будут дорабатывать с журналистами, - Разумков

Новости » Политика     23.01.2020 - 16:47
Закон о медиа будут дорабатывать с журналистами, - Разумков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По его словам, в законе есть вещи, которые требуют дополнительных консультаций

Законопроект о медиа (№2693) будут дорабатывать с журналистами. Об этом 23 января на брифинге в Одессе заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в законе есть вещи, которые требуют дополнительных консультаций.

"По состоянию на сегодня действительно много жарких дискуссий. Я думаю, что этот законопроект будет дорабатываться, в том числе с учетом мнения журналистского сообщества. Там есть и правильные вещи, и вещи, которые требуют дополнительных консультаций", - сказал Разумков.

Напомним, 27 декабря в Раде зарегистрировали законопроект "О медиа" № 2693. В новом законе о медиа планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины. Большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупированы украинские территории.

Также РБК-Украина писало, что Министерство культуры презентовало основные пункты нового законопроекта относительно урегулирования деятельности СМИ в Украине. В частности, законопроектом предусмотрено появление омбудсмена по вопросам информации, запрет на владение или финансирования медиа гражданами/компаниями РФ, регистрация медиа и ответственность.

Отметим, 17 января Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект №2693 "О медиа".

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