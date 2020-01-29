Закон "Про медіа" визначає два типи регулювання ЗМІ, - комітет Ради

Фото: Олександр Ткаченко (Віталій Носач / РБК-Україна)

У комітеті запевнили, що Нацрада не зможе просто так позбавити ліцензії

Законопроект №2693 "Про медіа" визначає два типи регулювання засобів масової інформації. Про це заявив глав комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко у ході громадського обговорення законопроекту №2693, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, один з типів - обов'язкове ліцензування.

"Законом передбачається два типи регулювання. Це обов'язкове ліцензування, яке стосується аудіовізуальних медіа в тому випадку, якщо мова йде про обмежений радіочастотний ресурс. В усіх інших випадках передбачена реєстрація, яка стосується онлайн-медіа, яка стосується цифрових платформ тощо", - заявив Ткаченко.

Глава комітету запевнив, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не зможе просто так позбавити ліцензії якесь ЗМІ.

"Законом ми визначаємо статус Національної ради і повноваження її значно розширюємо. Тепер Нацрада зможе регулювати не тільки телебачення та радіо, але й інші медіа. Вона не зможе просто так когось позбавити ліцензії. На це передбачена чітка процедура", - сказав нардеп.

Парламентар додав, що зараз медіасфера регулюється 5 чи 6 законами, прийнятими переважно в середині 90-х років. На його думку, підходи, які були раніше, зараз уже не актуальні.

"Які суб'єкти регулюватиме цей закон? Це аудіовізуальні медіа, суб'єкти у сфері друкованих медіа, онлайн-медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів, платформи спільного доступу до інформації, постачальники електронних комунікаційних послуг", - зазначив він.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що законопроект про медіа (№2693) будуть допрацьовувати з журналістами. Він зазначив, що в законі є речі, які вимагають додаткових консультацій.

Як писало РБК-Україна раніше, 27 грудня у Раді зареєстрували законопроект "Про медіа" №2693. У новому законі про медіа планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом військової агресії Російської Федерації проти України. Велика частина норм так званого закону про дезінформацію буде діяти тільки до тих пір, поки не будуть деокупувати українські території.

Додамо також, Міністерство культури презентувало основні пункти нового законопроекту щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Зокрема, законопроектом пропонується поява омбудсмена з питань інформації, заборона на володіння або фінансування медіа громадянами/компаніями РФ, реєстрація медіа та відповідальність.