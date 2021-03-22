Закон о местном референдуме вынесли на общественное обсуждение

Первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук призвал участвовать в обсуждении и присылать предложения и замечания по адресу: localreferendum@gmail.com к 11 апреля 2021 включительно.

"Местный референдум - это правовой механизм решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций на уровне территориальных общин... Благодаря местным референдумам конфликтные вопросы могут решаться обществом другим, конструктивным способом", - отметил первый вице-спикер.

Он обратил внимание, что решение местного референдума, поддержанное большинством избирателей (50% + 1 голос), которые примут участие в голосовании, будет обязательным для органов местного самоуправления.

Планируется провести локальные обсуждения закона на местах.

"Север, юг, запад и восток. Анализируя текст законопроекта с представителями сельских, поселковых, городских советов, территориальных общин, неравнодушных граждан мы сможем усовершенствовать наработанное и предоставить народу действенный механизм непосредственного влияния на местную власть", - подчеркнул Стефанчук.

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