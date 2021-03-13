Законопроект о местном референдуме может быть готов на следующей неделе, - Стефанчук
Рабочая группа Верховной рады планирует на следующей неделе закончить работу над текстом законопроекта о местном референдуме. Об этом сообщил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук на съезде партии "Слуга народа".
Он транслировался на Youtube.
Законопроект будет представлен на сайте Верховной рады для национального обсуждения.
"Под эгидой президента Украины мы готовы объехать по всем территориальным общинам или по подавляющему большинству, пообщаться с людьми на местах, представить свое видение местного референдума, и выйти на финальную точку, которая даст возможность сказать, что прямая демократия в Украине существует", - заявил Стефанчук.
Стефанчук также анонсировал программу, которая будет показывать в режиме онлайн выполнения обещаний партии "Слуга народа".
Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил о необходимости в Украине местных референдумов. Глава государства поручил Верховной раде разработать и принять соответствующий закон.
Как писало РБК-Украина, в начале февраля в ВР представили концепцию закона о местном референдуме.