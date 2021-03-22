Закон про місцевий референдум винесли на громадське обговорення

Перший заступник глави ВР Руслан Стефанчук закликав долучатися до обговорення та надсилати пропозиції й зауваження на адресу: localreferendum@gmail.com до 11 квітня 2021 року включно.

"Місцевий референдум - це правовий механізм розв’язання спірних питань, конфліктних ситуацій на рівні територіальних громад... Завдяки місцевим референдумам конфліктні питання можуть вирішуватися громадою в інший, конструктивний спосіб", - зазначив перший віце-спікер.

Він звернув увагу, що рішення місцевого референдуму, підтримане більшістю виборцями (50%+1 голос), які візьмуть участь у голосуванні, буде обов’язковим для органів місцевого самоврядування.

Планується провести локальні обговорення закону на місцях.

"Північ, південь, захід і схід. Аналізуючи текст законопроекту з представниками сільських, селищних, міських рад, територіальних громад, небайдужих громадян ми зможемо удосконалити напрацьоване та надати народу дієвий механізм безпосереднього впливу на місцеву владу", - підкреслив Стефанчук.

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