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Зеленский поручил нардепам принять закон о местных референдумах

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 15:12
Зеленский поручил нардепам принять закон о местных референдумах Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский на сегодняшнем заседании Совета развития общин и территорий заявил о необходимости в Украине местных референдумов. Глава государства поручил Верховной раде разработать и принять соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания совета.

Глава государства уверен, что создание такого законодательства усилит влияние общин на деятельность местных органов власти.

"Задачу разработать и принять законодательство о местных референдумах. Это усилит влияние общин на деятельность местных властей. Мы должны выйти на окончательную форму управления на местном уровне: общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют", - заявил Зеленский.

Напомним, до этого Зеленский призвал народных депутатов завершить децентрализацию, внеся соответствующие изменения в Конституцию Украины.

Также глава государства заявлял, что введение децентрализации в Украине не значит, что регионы оказались сами по себе.

Добавим, в Европейском союзе считают, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации.

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