Закон про місцевий референдум вже у Раді: що він пропонує

Законопроект про місцевий референдум №5512 сьогодні внесли до Верховної ради. Представник ВР у Конституційному суді Ольга Совгиря назвала основні новації документу.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Місцевий референдум визначається як форма самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого голосування.

Вказано, що предметом місцевого референдуму виступають питання місцевого значення, зокрема й ті, що пов’язані з організацією діяльності та функціонування територіальної громади (наприклад, затвердження статуту територіальної громади або змін до нього, дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови тощо).

Водночас на голосування не можна виносити питання, які суперечать Конституції України або не стосуються повноважень місцевої влади. Наприклад, спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, питання місцевих бюджетів та тарифів на житлово-комунальні послуги та інше.

Зазначається, що ініціювати місцевий референдум зможуть:

територіальна громада (щонайменше 10% виборців);

сільська, селищна, міська рада;

сільський, селищний, міський голова.

Вказано, що виносити на місцевий референдум можна буде лише одне питання, і на це питання треба дати чітку відповідь "так" або "ні". Рішення місцевого референдуму щодо питання місцевого референдуму вважається прийнятим у разі, якщо відповідь "так" при голосуванні висловили більшість виборців.

Сказано, що взяти участь у місцевому референдумі зможуть повнолітні громадяни України, виборча адреса яких належить до території цієї громади.

Військовослужбовець строкової служби, громадянин України, який проживає за кордоном, громадянин України, який за вироком суду перебуває у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади.

"Місцевий референдум не може призначатися і проводитися у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану", - зазначає нардеп.

У частині формування комісій з референдуму, в частині агітації, утворення виборчого фонду законопроект враховує наявність як прихильників, так й опонентів питання місцевого референдуму.

Підкреслюється, що рішення місцевого референдуму є обов’язковим для виконання. Воно може бути змінене лише через місцевий референдум не раніше ніж через три роки з дня його ухвалення.