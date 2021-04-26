Законопроект о местном референдуме направят на рассмотрение в Венецианскую комиссию
Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что завершилось всеукраинское обсуждение законопроекта о местном референдуме. Впоследствии его направят на рассмотрение в Венецианскую комиссию.
"Завершилось всеукраинское обсуждение законопроекта о местном референдуме. Он сейчас находится на юридической вычитке. В соответствующих правках мы учитываем целый ряд тех предложений, которые прислали нам во время обсуждения", - отметил Стефанчук.
Первый вице-спикер сообщил, что проект направят в Венецианскую комиссию для получения заключения.
"После подачи проекта в Верховную раду мы обратимся к спикеру парламента с просьбой направить его на рассмотрение в Венецианскую комиссию для предоставления соответствующего заключения", - сказал он.
Напомним, ранее Стефанчук анонсировал, что законопроект о местном референдуме должны зарегистрировать в парламенте в апреле.
Как писало РБК-Украина, первый вице-спикер Верховной рады заявил, что парламент не будет спешить с принятием закона о местном референдуме.
Так, 22 марта на сайте ВР появился законопроект о местном референдуме. Документ опубликовали для общественного обсуждения.