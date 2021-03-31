Стефанчук о законе про местный референдум: спешить с принятием не станем

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не будет спешить с принятием закона о местном референдуме . До 11 апреля законопроект находится на общественном обсуждении.

Об этом Стефанчук рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы не будем спешить с принятием этого законопроекта. После общего обсуждения мы планируем выехать непосредственно в некоторые территориальных общины местного, сельского уровня. Мы хотим попасть в июне на заседание Венецианской комиссии, чтобы получить ее заключение", - отметил замглавы ВР.

Документ также планируют обсудить с посольством Швейцарии, а также получить ряд юридических экспертиз к нему.