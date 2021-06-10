Закон о локализации усилит конкурентные возможности украинского бизнеса, - Разумков

"Законопроект "О внесении изменений в ЗУ "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" (№3739) направлен на усиление конкурентных возможностей для украинского бизнеса", - говорится в сообщении.

Разумков отметил, что проект является дискуссионным. По его словам, народные депутаты подали к законопроекту много правок.

"Законопроект о локализации прошел первое чтение. Сейчас он готовится ко второму чтению. Сегодня идут переговоры и с бизнесом, и с иностранными партнерами, и с фракциями. Чтобы принять любую законодательную инициативу, надо иметь поддержку в зале", - заявил спикер ВР.

Он добавил, что парламент рассмотрит законопроект, когда инициатива будет иметь достаточную поддержку.

Глава Рады отметил, что поддерживает принятие документа.

"Когда законопроект попадет в зал Верховной рады, я не только проголосую, но и скажу слова "прошу поддержать и проголосовать", - добавил нардеп.