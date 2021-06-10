Закон про локалізацію посилить конкурентні можливості українського бізнесу, - Разумков

"Законопроект "Про внесення змін до ЗУ "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості" (№3739) спрямований на посилення конкурентних можливостей для українського бізнесу", - сказано у повідомленні.

Разумков зазначив, що проект є дискусійним. За його словами, народні депутати подали до законопроекту багато правок.

"Законопроект про локалізацію пройшов перше читання. Зараз він готується до другого читання. Сьогодні йдуть перемовини і з бізнесом, і з іноземними партнерами, і з фракціями. Щоб ухвалити будь-яку законодавчу ініціативу, треба мати підтримку в залі", - заявив спікер ВР.

Він додав, що парламент розгляне законопроект, коли ініціатива матиме достатню підтримку.

Глава Ради зазначив, що підтримує ухвалення документу.

"Коли законопроект потрапить до зали Верховної ради, я не лише проголосую, але й скажу слова "прошу підтримати і проголосувати", - додав нардеп.