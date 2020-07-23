Шмыгаль впервые признал, что закон о локализации противоречит ассоциации с ЕС

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль заявил, что закон необходимо доработать

Премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что принятый за основу законопроект №3739 о локализации для поддержки украинского машиностроения противоречит Соглашению об ассоциации с Евросоюзом. Закон необходимо доработать, чтобы соответствовать обязательствам перед ЕС.

Об этом он заявил в ходе поездки в Брюссель, передает корреспондент РБК-Украина.

"В нынешней редакции проект закона (о государственных закупках, - ред.) не соответствует некоторым параметрам соглашения об ассоциации", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что правительство будет настаивать на том, что законопроект должен быть отредактирован в соответствии с международными соглашениями.

Напомним, ранее в Кабинете министров не заметили нарушений ассоциации с ЕС в законе о локализации; принятый в первом чтении законопроект №3739 предусматривает, что при публичных закупках продукции машиностроения она должна быть хотя бы частично сделана в Украине.

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом содержит целую главу, посвященную государственным закупкам. В частности, описание работ, товаров и услуг не должно содержать конкретного места происхождения и условий того, чтобы участник тендера был зарегистрирован в той же стране, что и заказчик.

Представительство ЕС в Украине уже заявляло об обеспокоенности в связи с вышеуказанным законопроектом.

Один из соавторов законопроекта нардеп Дмитрий Наталуха в интервью РБК-Украина подтвердил, что европейские партнеры выступают против документа.

В то же время он отметил, что в соглашении об ассоциации есть статья о постепенном приведении действующего и будущего законодательства в сфере государственных закупок в соответствие с актами ЕС.