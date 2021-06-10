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Закон о локализации усилит конкурентные возможности украинского бизнеса, - Разумков

Новина українською →
Украина, Четверг 10 июня 2021 16:46
Закон о локализации усилит конкурентные возможности украинского бизнеса, - Разумков Фото: глава Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о локализации усилит конкурентные возможности украинского бизнеса. По его словам, власть должна прилагать максимальные усилия, чтобы поддержать украинскую промышленность.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Законопроект "О внесении изменений в ЗУ "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" (№3739) направлен на усиление конкурентных возможностей для украинского бизнеса", - говорится в сообщении.

Разумков отметил, что проект является дискуссионным. По его словам, народные депутаты подали к законопроекту много правок.

"Законопроект о локализации прошел первое чтение. Сейчас он готовится ко второму чтению. Сегодня идут переговоры и с бизнесом, и с иностранными партнерами, и с фракциями. Чтобы принять любую законодательную инициативу, надо иметь поддержку в зале", - заявил спикер ВР.

Он добавил, что парламент рассмотрит законопроект, когда инициатива будет иметь достаточную поддержку.

Глава Рады отметил, что поддерживает принятие документа.

"Когда законопроект попадет в зал Верховной рады, я не только проголосую, но и скажу слова "прошу поддержать и проголосовать", - добавил нардеп.

Напомним, в комментарии РБК-Украина заместитель главы экономического комитета Дмитрий Кисилевский сообщил, что проект №3739 получил более 2 тысяч поправок ко второму чтению. Нардеп отметил, что большинство из них были "поправочным спамом", поэтому количество учтенных поправок меньше.

Так, в конце июля Рада приняла за основу законпроект №3739 о локализации для поддержки отечественного машиностроения.

Как писало РБК-Украина, глава Кабмина Денис Шмыгаль признал, что принятый за основу законопроект о локализации противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

В конце сентября посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас выразил надежду, что закон о локализации "забудут".

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