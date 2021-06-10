Закон про локалізацію посилить конкурентні можливості українського бізнесу, - Разумков
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що закон про локалізацію посилить конкурентні можливості українського бізнесу. За його словами, влада повинна докладати максимальних зусиль, щоб підтримати українську промисловість.
"Законопроект "Про внесення змін до ЗУ "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості" (№3739) спрямований на посилення конкурентних можливостей для українського бізнесу", - сказано у повідомленні.
Разумков зазначив, що проект є дискусійним. За його словами, народні депутати подали до законопроекту багато правок.
"Законопроект про локалізацію пройшов перше читання. Зараз він готується до другого читання. Сьогодні йдуть перемовини і з бізнесом, і з іноземними партнерами, і з фракціями. Щоб ухвалити будь-яку законодавчу ініціативу, треба мати підтримку в залі", - заявив спікер ВР.
Він додав, що парламент розгляне законопроект, коли ініціатива матиме достатню підтримку.
Глава Ради зазначив, що підтримує ухвалення документу.
"Коли законопроект потрапить до зали Верховної ради, я не лише проголосую, але й скажу слова "прошу підтримати і проголосувати", - додав нардеп.
Нагадаємо, у коментарі РБК-Україна заступник голови економічного комітету Дмитро Кисилевський повідомив, що проект №3739 отримав понад 2 тисячі поправок до другого читання. Нардеп зазначив, що більшість з них була "поправочним спамом", тому кількість врахованих правок менша.
Так, в кінці липня Рада схвалила за основу законпроект №3739 про локалізацію для підтримки вітчизняного машинобудування.
Як писало РБК-Україна, глава Кабміну Денис Шмигаль визнав, що прийнятий за основу законопроект про локалізацію суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.
У кінці вересня посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас висловив сподівання, що закон про локалізацію "забудуть".