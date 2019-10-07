Закон о "кешбэке" для покупателей передали на подпись президенту

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона уже подписал глава парламента

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", которым внедряется "кешбэк" для покупателей. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ ранее подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Так, законом вводится механизм компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Отметим, в первом чтении текст документа гласил, что на "кешбек"можно было претендовать в случае, если сумма покупки составляет 100 гривен.

Напомним, Рада 20 сентября поддержала во втором чтении №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", за документ проголосовали 237 парламентариев. При этом за основу законопроект нардепы поддержали 10 сентября.

Однако 23 сентября подписание документа было заблокировано. Но 3 октября парламентарии рассмотрели проект постановления об отмене закона и провалили его.

Как писало РБК-Украина, на подпись Зеленскому передали законопроект №1053 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". Документом внедряются электронные чеки.