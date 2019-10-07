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Закон про "кешбек" для покупців передали на підпис президенту

Новини » Політика    07.10.2019 - 11:58
Закон про "кешбек" для покупців передали на підпис президенту
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону вже підписав глава парламенту

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", яким запроваджується "кешбек" для покупців. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Закон про &quot;кешбек&quot; для покупців передали на підпис президенту

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ раніше підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Так, законом вводиться механізм компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.

Відзначимо, в першому читанні текст документа був такий, що на "кешбек" можна було претендувати в разі, якщо сума покупки становить 100 гривень.

Нагадаємо, Рада 20 вересня підтримала в другому читанні №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", за документ проголосували 237 парламентаріїв. При цьому за основу законопроект нардепи підтримали 10 вересня.

Однак 23 вересня підписання документа було заблоковане. Але 3 жовтня парламентарії розглянули проект постанови про скасування закону і провалили його.

Як писало РБК-Україна, на підпис Зеленському передали законопроект №1053 "Про внесення змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг". Документом запроваджуються електронні чеки.

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