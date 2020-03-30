Закон о банках спасает Украину от дефолта, - Порошенко

"Европейская солидарность" голосовала за законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в первом чтении, поскольку закон необходим для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и спасет Украину от дефолта. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"У оппозиции всегда есть большое количество вопросов к законопроектам власти. Но я хотел бы, чтобы все четко понимали, что поставлено на карту. На карту поставлено дефолт Украины. Как мы к этому пришли - это вопрос третий. Но дефолт - это инфляция, это обесценивание национальных денег, другой курс национальной валюты, резкий рост безработицы, дестабилизация банковской системы. И заплатит за все это украинский народ. Наименее защищенные слои населения. Только для того, чтобы одному олигарху сохранить банк или вернуть банк", - сказал Порошенко.

Порошенко призвал другие фракции парламента проголосовать за этот документ во втором чтении, чтобы уберечь Украину от дефолта.

Напомним, ранее комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде принять законопроект №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина, 24 марта Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Добавим также, глава государства Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт. По его словам, после одобрения ВР двух законов, один из которых - закон о банках, Украина получит поддержку международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов.