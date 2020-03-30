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Комитет Рады поддержал законопроект о невозврате ПриватБанка Коломойскому

Новости » Финансовый кризис 2020     30.03.2020 - 14:29
Комитет Рады поддержал законопроект о невозврате ПриватБанка Коломойскому

От принятия этого закона зависит помощь Украине со стороны МВФ

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект №3260 в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как напомнили, в пресс-службе, этот закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

По данным пресс-службы, этот законопроект убирает "белые пятна" в законодательстве, которыми пользуются владельцы выведенных банков с рынка. После очистки банковского сектора в 2015-2017 годах, акционеры неплатежеспособных банков через суды пытаются вернуть "зомби" банки "к жизни". Вместе с тем законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности выведенного банка с рынка.

"Законопроект №3260 позволит сделать необратимым процесс выведения банков с рынка. Если Национальный банк принимает решение о выводе банка, то оно не может быть отменено или приостановлено из-за решения суда.

При этом закон четко определяет условия и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт. По его словам, после одобрения Радой двух законов Украина получит поддержку международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, председатель НБУ Яков Смолий заявил, что Украина хотела бы ускорить получение помощи от МВФ. По его словам, Помимо стандартной программы НБУ также хотел бы получить экстренную помощь от МВФ. Как отметил Смолий, часть финансирования пойдет на финансирование дефицита госбюджета, остальная часть - на пополнение золотовалютных резервов.

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