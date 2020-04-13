Закон про банки Рада не розглядатиме цього тижня 

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

До закону подано понад 16 тисяч правок до другого читання

Законопроект про банки Верховна рада не буде розглядати на цьому тижні. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Він пояснив, що станом на зараз правки мають пройти профільний комітет.

"Не можуть розглядати. Тому що тільки зведена таблиця. Станом на ранок, ще тривала процедура зібрання усіх 16 тисяч правок в одну таблицю. Потім це має пройти комітет. Зараз навіть якщо дуже прискорену процедуру застосувати - це чотири дні роботи комітету. Це не цей тиждень. Це фізично неможливо", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше джерело у фракції "Слуга народу" розповіло РБК-Україна, що наступне позачергове засідання Верховної ради може відбутися у середу, 15 квітня, і на ньому планується розглянути законопроект про банки. Як зазначив співрозмовник, сьогодні планується узгодити всі моменти і питання щодо законопроекту.

Як писало РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд очікує остаточного прийняття парламентом закону про банки.

Також раніше повідомлялося, що у фракції "Слуга народу" хочуть згрупувати 16 тисяч поправок у законопроект про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.