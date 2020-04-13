ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Закон про банки Рада не розглядатиме цього тижня 

Новини » Фінанси     13.04.2020 - 17:14
Закон про банки Рада не розглядатиме цього тижня 
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

До закону подано понад 16 тисяч правок до другого читання

Законопроект про банки Верховна рада не буде розглядати на цьому тижні. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Він пояснив, що станом на зараз правки мають пройти профільний комітет.

"Не можуть розглядати. Тому що тільки зведена таблиця. Станом на ранок, ще тривала процедура зібрання усіх 16 тисяч правок в одну таблицю. Потім це має пройти комітет. Зараз навіть якщо дуже прискорену процедуру застосувати - це чотири дні роботи комітету. Це не цей тиждень. Це фізично неможливо", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше джерело у фракції "Слуга народу" розповіло РБК-Україна, що наступне позачергове засідання Верховної ради може відбутися у середу, 15 квітня, і на ньому планується розглянути законопроект про банки. Як зазначив співрозмовник, сьогодні планується узгодити всі моменти і питання щодо законопроекту.

Як писало РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд очікує остаточного прийняття парламентом закону про банки.

Також раніше повідомлялося, що у фракції "Слуга народу" хочуть згрупувати 16 тисяч поправок у законопроект про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

В середу може відбутись позачергове засідання Ради, - Арахамія У СН спрогнозували, скільки повернеться до держбюджету з Фонду боротьби з COVID-19
Новини України банкиВерховна РадаДавид Арахамія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся