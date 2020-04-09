Закон о банках после принятия могут оспорить в КСУ, - источник

Обжалование и последующая отмена банковского закона в Конституционном суде - вполне вероятный сценарий. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Игра в правки: как Рада пытается разблокировать транш МВФ и кто этому мешает".

Информированный источник юридических кругах рассказал РБК-Украина, что к закону действительно есть ряд вопросов с точки зрения соответствия Конституции и международным конвенциям.

"Существует юридический принцип, что если что-то можно вернуть в состояние до нарушения, и это нарушение доказано в суде, то это нужно вернуть в соответствующее состояние. Тут действительно есть ряд вопросов. Но на судебное разбирательство по этому поводу вполне может повлиять вопрос политической целесообразности. А какой она будет на тот момент - не знает никто", - отметил источник.

Напомним, во фракции "Слуга народа" хотят сгруппировать 16 тысяч правок в законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

РБК-Украина писало, что 31 марта ВР приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.