Закон про банки після прийняття можуть оскаржити в КСУ, - джерело

Оскарження і наступне скасування банківського закону в Конституційному суді - цілком ймовірний сценарій. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра в правки: як Рада намагається розблокувати транш МВФ і хто цьому заважає".

Інформоване джерело в юридичних колах розповіло РБК-Україна, що до закону дійсно є ряд питань з точки зору відповідності Конституції та міжнародним конвенціям.

"Існує юридичний принцип, що якщо щось можна повернути в стан до порушення, і це порушення доведено в суді, то це потрібно повернути у відповідний стан. Тут дійсно є ряд питань. Але на судовий розгляд з цього приводу цілком може вплинути питання політичної доцільності. А якою вона буде на той момент - не знає ніхто", - зазначило джерело.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" хочуть згрупувати 16 тисяч поправок у законопроект про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

РБК-Україна писало, що 31 березня ВР прийняла в першому читанні законопроект про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.