Рада не рассмотрит закон о банках на ближайшем заседании в понедельник

Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

Огромное количество правок к проекту вызвано желанием затянуть его рассмотрение

Рада не рассмотрит банковский законопроект на ближайшем заседании в понеделник. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Игра в правки: как Рада пытается разблокировать транш МВФ и кто этому мешает".

В частности, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев в комментарии РБК-Украина отметил, что такое огромное количество правок к проекту действительно вызвано желанием затянуть его рассмотрение.

"Законопроект неоднозначный и к нему в любом случае было бы много правок. До конца этой недели будет только готовиться таблица правок. О варианте группирования мы ещё говорим", - сказал Гетманцев.

Вместе с тем, он не смог ответить, когда законопроект попадет в зал, уточнив лишь, что это точно не случится в следующий понедельник.

Напомним, во фракции "Слуга народа" хотят сгруппировать 16 тысяч правок в законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Отметим, в законопроект о банках 2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.