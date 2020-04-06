В закон о банках подали уже 13 тысяч правок, - нардеп

Ко второму чтению закона о банках уже подали 13 тысяч правок. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

Подчеркнем, ранее сообщалось о 8 тысячах поданных правок к законопроекту.

Так, нардеп сначала написал о 6,5 тысячах поданных правок, однако чуть позже исправил эти данные.

"Поправка. По состоянию на вечер 13000 правок. А я говорил что нужно голосовать в целом закон", - написал Качура.

Кроме того, депутат ВР от фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что только от одного из внефракционных депутатов поступило 6 тысяч поправок.

"По состоянию на 18:00 уже есть 13 000 + поправок в закон о банках 2571-д... Есть один внефракционный депутат, который только от себя подал более 6 тысяч поправок, еще три пакета по 1,5 тысячи правок. И это еще не все правки пришли", - написал парламентарий в своем Facebook.

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" не исключили, что в закон о банках будет подано до 10 тысяч поправок. Глава фракции СН Давид Арахамия отмечал, что в закон уже подано 5 тысяч поправок.

Как писало РБК-Украина ранее, Арахамия объяснил цель принятия Верховной радой закона о банках. По его словам, и получение транша от Международного валютного фонда (МВФ), и закон про банки являются плохими решениями. Однако, их нужно принять в связи с угрозой дефолта.

Так, 30 марта парламентарии одобрили законопроект о банках (№2571-д) в первом чтении. Закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Напомним, первый замглавы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко заявлял при этом, что к закону о банках подано около 8 тысяч поправок, и закоронопроект могут и обжаловать в КСУ.