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Закон о банках могут обжаловать в КСУ

Новости » Политика     06.04.2020 - 08:47
Закон о банках могут обжаловать в КСУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Корниенко рассказал, что к закону подали уже 8 тыс. правок

Первый замглавы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко заявил, что к закону о банках подано около 8 тысяч поправок и закоронопроект могут и обжаловать в КСУ. Об этом Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

Корниенко отметил, что история с банковским законом в разы мягче, по сравнению с земельным законом.

"Мы готовы к любому развитию событий. Я не согласен, что с банковским законом была какая-то жесткая история, по сравнению с земельным законом она была в разы мягче. Противники этого закона концентрируются на медийном и юридическом направлениях", - заявил он.

Он допустил, что законопрект могут обжаловать в КСУ, а пока к закону подали 8 тысяч правок.

"Возможно (обжалуют в КСУ, - ред.), но вопрос: будет ли у противников закона 45 подписей для этого. Впрочем, голосов "Батькивщины" и ОПЗЖ может хватить", - сказал он.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что существует три варианта рассмотрения большого количества поправок к законопроекту о банках.

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