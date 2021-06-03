Закон на 10 лет. Зеленский предлагает создать реестр олигархов: кто и за что туда попадет

Кто такие олигархи

Под определение "олигарх" попадает лицо, которое одновременно соответствует трем из четырех критериев:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициром естественной монополии или субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке, а также сохраняет или усиливает это положение;

владеет активами, стоимость которых превышает 1 млн прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. На сегодня это 2,27 млрд гривен.

Но решение о признании олигархом принимается СНБО на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета. Оно вступает в силу после соответствующего указа президента.

Для чего нужен реестр олигархов

Решение СНБО является основанием для включения олигарха в специальный электронный реестр, положение о котором еще должны утвердить на Совете нацбезопасности и обороны. Доступ к реестру будет открыт на сайте СНБО, информацию можно будет копировать и распечатывать.

В реестре будут следующие сведения:

ФИО олигарха

декларации о контактах с ним или его представителями

При этом фигурантам реестра олигархов запрещается осуществлять взносы поддержку политических партий, а также участвовать в приобретении объектов большой приватизации. Кроме того, олигархов обяжут подавать электронные декларации.

Что касается декларации о контактах, то это документ, который будут обязаны подавать публичные чиновники в случае встречи с олигархами. При этом под такими встречами следует понимать и онлайн-беседы. Перед началом встречи олигархи обязаны сообщить чиновникам, что включены в реестр.

Декларация о контактах не подается в случае, если встреча состоялась в эфире радио, ТВ или интернет трансляции, доступных массовому зрителю; на судебных заседаниях; совещаниях с органами государственной власти.