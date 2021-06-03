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Закон на 10 лет. Зеленский предлагает создать реестр олигархов: кто и за что туда попадет

Автор: РБК-Украина

Законопроект об олигархах предполагает создание специального реестра, в который по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) будут включать лиц, признанных олигархами. Внесение в этот реестр повлечет за собой ряд ограничений.

Соответствующие нормы содержатся в законопроекте, который есть в распоряжении РБК-Украина.

Кто такие олигархи

Под определение "олигарх" попадает лицо, которое одновременно соответствует трем из четырех критериев:

  • участвует в политической жизни;
  • имеет значительное влияние на СМИ;
  • является конечным бенефициром естественной монополии или субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке, а также сохраняет или усиливает это положение;
  • владеет активами, стоимость которых превышает 1 млн прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. На сегодня это 2,27 млрд гривен.

Но решение о признании олигархом принимается СНБО на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета. Оно вступает в силу после соответствующего указа президента.

Для чего нужен реестр олигархов

Решение СНБО является основанием для включения олигарха в специальный электронный реестр, положение о котором еще должны утвердить на Совете нацбезопасности и обороны. Доступ к реестру будет открыт на сайте СНБО, информацию можно будет копировать и распечатывать.

В реестре будут следующие сведения:

  • ФИО олигарха
  • декларации о контактах с ним или его представителями

При этом фигурантам реестра олигархов запрещается осуществлять взносы поддержку политических партий, а также участвовать в приобретении объектов большой приватизации. Кроме того, олигархов обяжут подавать электронные декларации.

Что касается декларации о контактах, то это документ, который будут обязаны подавать публичные чиновники в случае встречи с олигархами. При этом под такими встречами следует понимать и онлайн-беседы. Перед началом встречи олигархи обязаны сообщить чиновникам, что включены в реестр.

Декларация о контактах не подается в случае, если встреча состоялась в эфире радио, ТВ или интернет трансляции, доступных массовому зрителю; на судебных заседаниях; совещаниях с органами государственной власти.

Напомним, РБК-Украина писало, что закон об олигархах будет действовать в течение 10 лет. На его основе будут разработаны антитрастовое законы и закон о лоббизме.

Отметим, ранее у Зеленского допустили деолгигархизацию новостных служб на ТВ.

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