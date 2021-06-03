Закон на 10 років. Зеленський пропонує створити реєстр олігархів: хто і за що туди потрапить

Хто такі олігархи

Під визначення "олігарх" потрапляє особа, яка одночасно відповідає трьом з чотирьох критеріїв:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціром природної монополії або суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на загальнодержавному товарному ринку, а також зберігає або посилює це положення;

володіє активами, вартість яких перевищує 1 млн прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. На сьогодні це 2,27 млрд гривень.

Але рішення про визнання олігархом приймається РНБО на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету. Воно набирає чинності після відповідного указу президента.

Для чого потрібен реєстр олігархів

Рішення РНБО є підставою для включення олігарха до спеціального електронного реєстру, положення про який ще мають затвердити на Раді нацбезпеки і оборони. Доступ до реєстру буде відкритий на сайті РНБО, інформацію можна буде копіювати і роздруковувати.

У реєстрі будуть наступні відомості:

ПІБ олігарха

декларації про контакти з ним або його представниками

При цьому фігурантам реєстру олігархів забороняється здійснювати внески на підтримку політичних партій, а також брати участь у придбанні об'єктів великої приватизації. Крім того, олігархів зобов'яжуть подавати електронні декларації.

Що стосується декларації про контакти, то це документ, який будуть зобов'язані подавати публічні чиновники в разі зустрічі з олігархами. При цьому під такими зустрічами слід розуміти і онлайн-бесіди. Перед початком зустрічі олігархи зобов'язані повідомити чиновникам, що включені до реєстру.

Декларація про контакти не подається у разі, якщо зустріч відбулася в ефірі радіо, ТБ або інтернет трансляції, доступних масовому глядачу; на судових засіданнях; нарадах з органами державної влади.