Закон на 10 років. Зеленський пропонує створити реєстр олігархів: хто і за що туди потрапить

Законопроект про олігархів передбачає створення спеціального реєстру, до якого за рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) включатимуть осіб, визнаних олігархами. Внесення до цього реєстру спричинить за собою низку обмежень.
Відповідні норми містяться в законопроекті, який є в розпорядженні РБК-Україна.
Під визначення "олігарх" потрапляє особа, яка одночасно відповідає трьом з чотирьох критеріїв:
Але рішення про визнання олігархом приймається РНБО на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету. Воно набирає чинності після відповідного указу президента.
Рішення РНБО є підставою для включення олігарха до спеціального електронного реєстру, положення про який ще мають затвердити на Раді нацбезпеки і оборони. Доступ до реєстру буде відкритий на сайті РНБО, інформацію можна буде копіювати і роздруковувати.
У реєстрі будуть наступні відомості:
При цьому фігурантам реєстру олігархів забороняється здійснювати внески на підтримку політичних партій, а також брати участь у придбанні об'єктів великої приватизації. Крім того, олігархів зобов'яжуть подавати електронні декларації.
Що стосується декларації про контакти, то це документ, який будуть зобов'язані подавати публічні чиновники в разі зустрічі з олігархами. При цьому під такими зустрічами слід розуміти і онлайн-бесіди. Перед початком зустрічі олігархи зобов'язані повідомити чиновникам, що включені до реєстру.
Декларація про контакти не подається у разі, якщо зустріч відбулася в ефірі радіо, ТБ або інтернет трансляції, доступних масовому глядачу; на судових засіданнях; нарадах з органами державної влади.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що закон про олігархів діятиме протягом 10 років. На його основі будуть розроблені антитрастові закони і закон про лобізм.
Зазначимо, раніше у Зеленського допустили деолгігархізацію новинних служб на ТБ.