Заколот чи перевищення повноважень? Каліфорнія буде судитися з Трампом

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом заявив, що така операція була проведена без його згоди, чим порушено Конституцію США і федеральне законодавство. У позові йдеться про те, що не було жодної законної підстави для втручання - ні повстання, ні загрози державній владі, а отже, дії Вашингтона є незаконними.

Згідно з законом, Нацгвардія не має права брати участь у цивільному правозастосуванні, а може лише охороняти федеральних агентів і об'єкти. Тому Каліфорнія вимагає негайного виведення військових та повернення контролю над гвардією до губернатора штату.

Тим часом президент Дональд Трамп послався на положення федерального закону - Розділ 12406 Кодексу США, який дозволяє залучати Національну гвардію у випадках повстання чи загрози повстання.

Масштабні протести проти міграційної політики Білого дому Трамп назвав "формою заколоту" та використав це як привід для залучення федеральних сил.

Сенатор Джек Рід, провідний демократ у Комітеті Сенату з питань збройних сил, висловив "глибоке занепокоєння" діями президента Дональда Трампа, зазначивши, що він "серйозно стурбований" рішенням глави Білого дому про розгортання морських піхотинців.

"Президент силоміць скасовує владу губернатора та мера і використовує військових як політичну зброю. Цей безпрецедентний крок загрожує перетворити напружену ситуацію на національну кризу. З моменту заснування нашої країни американський народ чітко заявив: ми не хочемо, щоб військові здійснювали правоохоронні дії на території США", - наголосив сенатор.