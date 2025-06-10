Заколот чи перевищення повноважень? Каліфорнія буде судитися з Трампом

Штат Каліфорнія подав до суду на адміністрацію американського президента Дональда Трампа через введення військ Нацгвардії для придушення протестів в Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом заявив, що така операція була проведена без його згоди, чим порушено Конституцію США і федеральне законодавство. У позові йдеться про те, що не було жодної законної підстави для втручання - ні повстання, ні загрози державній владі, а отже, дії Вашингтона є незаконними.
Згідно з законом, Нацгвардія не має права брати участь у цивільному правозастосуванні, а може лише охороняти федеральних агентів і об'єкти. Тому Каліфорнія вимагає негайного виведення військових та повернення контролю над гвардією до губернатора штату.
Тим часом президент Дональд Трамп послався на положення федерального закону - Розділ 12406 Кодексу США, який дозволяє залучати Національну гвардію у випадках повстання чи загрози повстання.
Масштабні протести проти міграційної політики Білого дому Трамп назвав "формою заколоту" та використав це як привід для залучення федеральних сил.
Сенатор Джек Рід, провідний демократ у Комітеті Сенату з питань збройних сил, висловив "глибоке занепокоєння" діями президента Дональда Трампа, зазначивши, що він "серйозно стурбований" рішенням глави Білого дому про розгортання морських піхотинців.
"Президент силоміць скасовує владу губернатора та мера і використовує військових як політичну зброю. Цей безпрецедентний крок загрожує перетворити напружену ситуацію на національну кризу. З моменту заснування нашої країни американський народ чітко заявив: ми не хочемо, щоб військові здійснювали правоохоронні дії на території США", - наголосив сенатор.
Нагадаємо, протести в місті спалахнули 6 червня після проведення міграційною службою рейдів проти нелегальних мігрантів. Протягом тижня в околицях Лос-Анжелеса було затримано 118 осіб за підозрою в порушенні імміграційного законодавства. Під час операцій силовики застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати.
Жорсткі дії правоохоронців спричинили хвилю протестів, які швидко переросли в сутички з поліцією. У відповідь президент Трамп заявив, що місцева влада "як завжди" не справляється з ситуацією, і розпорядився направити до Каліфорнії 2000 військовослужбовців Національної гвардії.
За кілька днів у Лос-Анджелесі заарештували понад 190 осіб.
Потім Північне командування США оголосило про тимчасове переведення близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелесу. Міністр оборони країни Піт Гегсет повідомив, що морпіхи допоможуть захистити федеральний персонал і будівлі від загроз.
Втім, начальник поліції Лос-Анджелеса Джим МакДоннелл заявив, що його відомство не отримувало жодної офіційної інформації про прибуття морських піхотинців.
Все про протести в Лос-Анджелесі РБК-Україна зібрало в окремому матеріалі.
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