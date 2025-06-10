Мятеж или превышение полномочий? Калифорния будет судиться с Трампом

Штат Калифорния подал в суд на администрацию американского президента Дональда Трампа из-за введения войск Нацгвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что такая операция была проведена без его согласия, чем нарушена Конституция США и федеральное законодательство. В иске говорится, что не было никакого законного основания для вмешательства - ни восстания, ни угрозы государственной власти, а значит, действия Вашингтона являются незаконными.
Согласно закону, Нацгвардия не имеет права участвовать в гражданском правоприменении, а может лишь охранять федеральных агентов и объекты. Поэтому Калифорния требует немедленного вывода военных и возвращения контроля над гвардией к губернатору штата.
Между тем президент Дональд Трамп сослался на положение федерального закона - Раздел 12406 Кодекса США, который позволяет привлекать Национальную гвардию в случаях восстания или угрозы восстания.
Масштабные протесты против миграционной политики Белого дома Трамп назвал "формой мятежа" и использовал это как повод для привлечения федеральных сил.
Сенатор Джек Рид, ведущий демократ в Комитете Сената по вооруженным силам, выразил "глубокую обеспокоенность" действиями президента Дональда Трампа, отметив, что он "серьезно обеспокоен" решением главы Белого дома о развертывании морских пехотинцев.
"Президент силой отменяет власть губернатора и мэра и использует военных как политическое оружие. Этот беспрецедентный шаг грозит превратить напряженную ситуацию в национальный кризис. С момента основания нашей страны американский народ четко заявил: мы не хотим, чтобы военные осуществляли правоохранительные действия на территории США", - подчеркнул сенатор.
Напомним, протесты в городе вспыхнули 6 июня после проведения миграционной службой рейдов против нелегальных мигрантов. В течение недели в окрестностях Лос-Анжелеса были задержаны 118 человек по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. Во время операций силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Жесткие действия правоохранителей вызвали волну протестов, которые быстро переросли в столкновения с полицией. В ответ президент Трамп заявил, что местные власти "как всегда" не справляются с ситуацией, и распорядился направить в Калифорнию 2000 военнослужащих Национальной гвардии.
За несколько дней в Лос-Анджелесе арестовали более 190 человек.
Затем Северное командование США объявило о временном переводе около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес. Министр обороны страны Пит Хегсет сообщил, что морпехи помогут защитить федеральный персонал и здания от угроз.
Впрочем, начальник полиции Лос-Анджелеса Джим МакДоннелл заявил, что его ведомство не получало никакой официальной информации о прибытии морских пехотинцев.
Все о протестах в Лос-Анджелесе РБК-Украина собрало в отдельном материале.
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