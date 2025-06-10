Протести в Лос-Анджелесі: морпіхів перекидають без відома поліції
Керівник поліції Лос-Анджелеса Джим МакДоннелл оголосив, що його департамент не отримував інформації про прибуття морських піхотинців у рамках посилення військової присутності через масштабні протести проти імміграційних рейдів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Поліція Лос-Анджелеса висловила занепокоєння щодо повідомлень про відправлення близько 700 морпіхів у відповідь на запеклі сутички правоохоронців із протестувальниками.
"Можливе прибуття федеральних військових сил до Лос-Анджелеса за відсутності чіткої координації є значною логістичною та оперативною проблемою для тих із нас, кому доручено захищати це місто", - заявив Макдоннелл.
За його словами, поліція Лос-Анджелеса та її партнери впевнені у своїй здатності впоратися з демонстраціями. Макдоннелл закликав до відкритих і постійних ліній зв'язку між усіма агентствами, щоб уникнути плутанини та ескалації.
Протести в Лос-Анжелесі
Нагадаємо, масштабні протести через жорстку імміграційну політику Білого дому та проти рейдів ICE стартували 6 червня. Акції переросли в сутички з правоохоронцями.
Президент США Дональд Трамп через це застосував право федеральної влади, розпорядившись направити в Лос-Анжелес 2000 солдатів Нацгвардії. Це рішення не було погоджено з губернатором Гевіном Ньюсомом.
За кілька днів у Лос-Анджелесі заарештували понад 190 осіб.
У понеділок Північне командування США оголосило про тимчасове переведення близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелесу. Міністр оборони країни Піт Гегсет повідомив, що морпіхи допоможуть захистити федеральний персонал і будівлі від загроз.
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