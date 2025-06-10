Протести в Лос-Анджелесі: морпіхів перекидають без відома поліції

Керівник поліції Лос-Анджелеса Джим МакДоннелл оголосив, що його департамент не отримував інформації про прибуття морських піхотинців у рамках посилення військової присутності через масштабні протести проти імміграційних рейдів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Поліція Лос-Анджелеса висловила занепокоєння щодо повідомлень про відправлення близько 700 морпіхів у відповідь на запеклі сутички правоохоронців із протестувальниками. "Можливе прибуття федеральних військових сил до Лос-Анджелеса за відсутності чіткої координації є значною логістичною та оперативною проблемою для тих із нас, кому доручено захищати це місто", - заявив Макдоннелл. За його словами, поліція Лос-Анджелеса та її партнери впевнені у своїй здатності впоратися з демонстраціями. Макдоннелл закликав до відкритих і постійних ліній зв'язку між усіма агентствами, щоб уникнути плутанини та ескалації.