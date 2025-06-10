Трамп нарощує тиск: у Лос-Анджелес направляють 700 морпіхи через протести

У понеділок, 9 червня, Північне командування США оголосило про тимчасове переведення близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелеса.

Це рішення має посилити військову присутність у місті після розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії Каліфорнії минулого вікенду. Такий крок пов’язаний із триваючими протестами проти імміграційних рейдів.

Місія морських піхотинців

За даними Northcom, морські піхотинці з 2-го батальйону 7-го полку 1-ї дивізії пройшли спеціальне навчання з деескалації конфліктів, контролю натовпу та правил застосування сили. Міністр оборони Піт Хегсет підкреслив, що військові прибули, щоб захистити федеральний персонал і будівлі від зростаючих загроз.

Критика з боку Каліфорнії: мобілізація проти громадян

У відповідь прес-служба губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома назвала розгортання морпіхів "безпрецедентною ескалацією" і заявила, що військові не будуть безпосередньо залучені до дій, оскільки це не мобілізація, а лише режим очікування. Вони також різко розкритикували рішення адміністрації Трампа як "невиправдане" і "недоречне".

Конфлікт між Вашингтоном і Каліфорнією загострюється

Розгортання морських піхотинців поглиблює суперечку між федеральною владою та керівництвом штату щодо методів реагування на протести.

Президент Трамп вважає дії необхідними для підтримання порядку і навіть заявив про готовність підтримати арешт губернатора Ньюсома. Він також назвав учасників протестів "поганими людьми" та "повстанцями".

Цей крок, найімовірніше, відкриває нову фазу у протистоянні між федеральним урядом і Каліфорнією, з ризиком подальшої ескалації напруги в регіоні.