Трамп нарощує тиск: у Лос-Анджелес направляють 700 морпіхи через протести
В Лос-Анжелесі чергове посилення військової присутності на тлі масштабних протестів проти імміграційних рейдів. Це суттєво загострює конфлікт між адміністрацією Трампа і губернатором Каліфорнії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
У понеділок, 9 червня, Північне командування США оголосило про тимчасове переведення близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелеса.
Це рішення має посилити військову присутність у місті після розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії Каліфорнії минулого вікенду. Такий крок пов’язаний із триваючими протестами проти імміграційних рейдів.
Місія морських піхотинців
За даними Northcom, морські піхотинці з 2-го батальйону 7-го полку 1-ї дивізії пройшли спеціальне навчання з деескалації конфліктів, контролю натовпу та правил застосування сили. Міністр оборони Піт Хегсет підкреслив, що військові прибули, щоб захистити федеральний персонал і будівлі від зростаючих загроз.
Критика з боку Каліфорнії: мобілізація проти громадян
У відповідь прес-служба губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома назвала розгортання морпіхів "безпрецедентною ескалацією" і заявила, що військові не будуть безпосередньо залучені до дій, оскільки це не мобілізація, а лише режим очікування. Вони також різко розкритикували рішення адміністрації Трампа як "невиправдане" і "недоречне".
Конфлікт між Вашингтоном і Каліфорнією загострюється
Розгортання морських піхотинців поглиблює суперечку між федеральною владою та керівництвом штату щодо методів реагування на протести.
Президент Трамп вважає дії необхідними для підтримання порядку і навіть заявив про готовність підтримати арешт губернатора Ньюсома. Він також назвав учасників протестів "поганими людьми" та "повстанцями".
Цей крок, найімовірніше, відкриває нову фазу у протистоянні між федеральним урядом і Каліфорнією, з ризиком подальшої ескалації напруги в регіоні.
Що відомо про протести у Лос-Анжелесі
Протести мігрантів проти рейдів ICE почались 6 червня й згодом перейшли у зіткнення з правоохоронцями у центральних районах, таких як Compton і Paramount.
Через масові акції протестів президент Трамп застосував право федеральної влади та направив до Лос-Анжелеса 2000 солдатів Нацгвардії без погодження з губернатором Ньюсомом.
За декілька днів із сутичками арештовано понад 190 осіб, поранено журналістів (британського фотографа й австралійську репортерку) гумовими кулями та сльозогінним газом.
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