США охопили протести: що відомо і чому Трамп наказав "ввести війська"

Масові протести спалахнули в Лос-Анджелесі та інших містах штату Каліфорнія наприкінці минулого тижня.

Їхньою головною причиною стали масштабні затримання мігрантів, організовані федеральною владою, зокрема Імміграційною та митною службою (ICE). Кількість подібних арештів та депортацій зросла на тлі жорсткої політики адміністрації Дональда Трампа щодо імміграції.

За даними CBS, лише 6 червня ICE під час рейду затримала в Лос-Анджелесі близько сотні осіб без офіційного статусу, а за тиждень було арештовано понад 2 тисячі "нелегалів".

Фото: під час протестів підпалювали автівки (GettyImages)

Протести в Лос-Анджелесі у п'ятницю, 6 червня, зосередилися біля будівлі федеральної влади, де утримували затриманих мігрантів, та продовжилися на вихідних. Поліція міста перекрила автостради та мости, через які можна виїхати з Лос-Анджелеса до інших міст.

Спочатку мирні акції на підтримку мігрантів згодом переросли в заворушення. Протестувальники кидали каміння, палили сміття, а поліція застосовувала сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Було зафіксовано кілька випадків мародерства у магазинах. У неділю в районі Лос-Анджелеса заарештували близько 30 осіб.

Поліція оголосила весь центр Лос-Анджелеса "незаконним місцем" для зібрань.

HOLY HELL!



Look at what’s happening in LA!



Someone call the National Guard!



Oh, wait… that’s Jan 6… my bad pic.twitter.com/Lioi15FdxT