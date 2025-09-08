UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Готував теракти в Одесі: силовики затримали моряка на пенсії

Фото: чоловіка завербували, коли він пішов на пенсію (SecurSerUkraine)
Автор: Маловічко Юлія

В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Відомо, що вогненебезпечні пристрої агент РФ закладав у схрони на території морського узбережжя та відправляв їхні координати до ФСБ. Останні надсилали відповідні геолокації безпосереднім виконавцям терактів, які забирали СВП зі схованок.

Одну з таких терористок українські спецслужбісти затримали у липні цього року, коли вона намагалася підірвати в Одесі обласний ТЦК.

За матеріалами справи, затриманим зараз агентом, що займався виготовленням вибухівки, виявився 60-річний одесит, який раніше був моряком на торгівельному судні. Співпрацю з ворогом він розпочав на пенсії.

 

Вербування одесита відбулося, коли він на початку повномасштабної війни перебував у своєї сестри в Росії. За завданням ФСБ чоловік згодом повернувся до Одеси через треті країни.

Після прибуття в Україну агент спочатку виконував "тестові" завдання куратора - "звітував" про наслідки атак по місту.

Згодом його навчили виготовляти вибухівку та знаходити "пріоритетні" місця для її закладення у схрони.

За даними слідства, фігурант "підсилював" вибухові пристрої металевими гайками та болтами, а також споряджав їх мобільними телефонами для дистанційного підриву.

Служба безпеки задокументувала злочини агента і затримала його за місцем проживання. У нього вилучено смартфон, з якого він контактував з ФСБ.

Одеситу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі затримала агента РФ, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України. Ним виявився 28-річний випускник коледжу.

Також повідомлялось, що у Донецькій області співробітники СБУ затримали агента ФСБ, який збирав координати українських військових поблизу Костянтинівки, щоб підготувати наступальні дії окупантів.

Ще РБК-Україна писало, як правоохоронці в Києві та Одесі затримали агентів російської розвідки, які мали передавати ворогу координати для нових ударів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниОдеса