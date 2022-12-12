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Закінчуються чи ні? У розвідці повідомили, що Росія виробила сотні ракет з початку війни

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький (finbalance.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія продовжує виготовляти високоточні ракети під час ведення повномасштабної війни проти України. За місяць країна-агресор виробляє близько 40 нових ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Так, видання пише, що у той час як багато хто вважає, що російські запаси найсучасніших високоточних ракет закінчуються, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав, що російські збройові заводи продовжують виробляти нові ракети.

За його словами, Росія змогла виробити 240 точних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр" з початку повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що у Росії є ракети на кілька масштабних атак, після чого вона "вийде в нуль".

Раніше міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив дані про кількість ракет, які залишилися у РФ.

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