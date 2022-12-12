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Заканчиваются или нет? В разведке сообщили, что Россия изготовила сотни ракет с начала войны

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий (finbalance.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия продолжает производить высокоточные ракеты во время ведения полномасштабной войны против Украины. В месяц страна-агрессор производит около 40 новых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Так, издание пишет, что в то время как многие считают, что российские запасы современных высокоточных ракет заканчиваются, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что российские оружейные заводы продолжают производить новые ракеты.

По его словам, Россия смогла изготовить 240 точных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с начала полномасштабной войны против Украины.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов сообщал, что у России есть ракеты на несколько масштабных атак, после чего она "выйдет в ноль".

Ранее министр обороны Алексей Резников обнародовал данные о количестве ракет, которые остались у РФ.

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