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Закінчиться трагедією? Чого категорично не можна робити біля води і як вберегти дітей

Пляжний сезон може принести проблеми, якщо нехтувати правилами безпеки (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Літо - час канікул, відпусток і відпочинку біля водойм. Проте для того, щоб пляжний сезон був безпечним для дітей і дорослих, необхідно дотримуватись низки важливих правил.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.

Коли після прийому їжі можна купатись

Правоохоронці розповіли, що від початку червня на водоймах України сталося вже 10 нещасних випадків за участі дітей (станом на четвер, 19 червня).

З огляду на підвищені ризики впродовж літнього сезону, Патрульна поліція (разом із ДСНС і поліцейськими ювенальної превенції) постійно проводить профілактичні рейди - щоб уникнути трагедій на воді.

При цьому не всі громадяни усвідомлюють, що плавання та їжу поєднувати не варто.

"Після їжі купатися можна лише через 1,5-2 години", - повідомили у поліції.

Ні в якому разі не можна також заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння.

Як відпочивати на воді безпечно: важливі правила

Для того, щоб літній відпочинок на березі річок та інших водойм був безпечним, поліція радить українцям дотримуватись простих, але життєво важливих правил.

Перш за все, купатись потрібно лише у дозволених місцях - обирати облаштовані пляжі, які відповідають вимогам безпеки.

"Пам'ятайте: на територіях, де велися або ведуться бойові дії, купання суворо заборонене. Навіть найдосвідченіший плавець має бути обережним і дисциплінованим", - наголосили правоохоронці.

Необхідно зважати й на погодні умови - уважно слідкувати за штормовими попередженнями.

Крім того, громадянам не радять купатися наодинці.

Під час перебування у воді українців закликають також не ризикувати заради розваг:

  • не запливати занадто далеко;
  • не запливати за межі водойми, огороджені буями;
  • не підпливати до моторних човнів або інших плавзасобів;
  • не залазити на буї, знаки чи технічні споруди;
  • не використовувати для плавання автомобільні камери, дошки чи плоти;
  • уникати небезпечних ігор на воді - пірнання, захоплення чи "жартів" з утопленням;
  • не подавати фальшивих сигналів про допомогу.

Як уберегти дітей від небезпек на пляжі та у воді

Правоохоронці нагадали, що діти на пляжі повинні завжди перебувати під пильним наглядом дорослих.

Залишати ж дитину саму у воді не можна ні на секунду (навіть у басейні або ванні).

Для того, щоб уберегти дітей від небезпек під час відпочинку, українцям радять також:

  • не дозволяти їм довго перебувати під водою;
  • не дозволяти стрибати одне на одного;
  • бути обережними з надувними матрацами, колами та човнами;
  • не допускати запливів за буйки;
  • не допускати стрибків у воду в незнайомих місцях.

Насамкінець поліція закликала батьків не покладати догляд за молодшими на старший дітей.


Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, де влітку найчастіше ховаються небезпечні інфекції та як від них захиститись.

Читайте також, які пляжі в Україні визнані небезпечними й чому саме.

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