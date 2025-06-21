Закінчиться трагедією? Чого категорично не можна робити біля води і як вберегти дітей

Літо - час канікул, відпусток і відпочинку біля водойм. Проте для того, щоб пляжний сезон був безпечним для дітей і дорослих, необхідно дотримуватись низки важливих правил.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.
Правоохоронці розповіли, що від початку червня на водоймах України сталося вже 10 нещасних випадків за участі дітей (станом на четвер, 19 червня).
З огляду на підвищені ризики впродовж літнього сезону, Патрульна поліція (разом із ДСНС і поліцейськими ювенальної превенції) постійно проводить профілактичні рейди - щоб уникнути трагедій на воді.
При цьому не всі громадяни усвідомлюють, що плавання та їжу поєднувати не варто.
"Після їжі купатися можна лише через 1,5-2 години", - повідомили у поліції.
Ні в якому разі не можна також заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння.
Для того, щоб літній відпочинок на березі річок та інших водойм був безпечним, поліція радить українцям дотримуватись простих, але життєво важливих правил.
Перш за все, купатись потрібно лише у дозволених місцях - обирати облаштовані пляжі, які відповідають вимогам безпеки.
"Пам'ятайте: на територіях, де велися або ведуться бойові дії, купання суворо заборонене. Навіть найдосвідченіший плавець має бути обережним і дисциплінованим", - наголосили правоохоронці.
Необхідно зважати й на погодні умови - уважно слідкувати за штормовими попередженнями.
Крім того, громадянам не радять купатися наодинці.
Під час перебування у воді українців закликають також не ризикувати заради розваг:
Правоохоронці нагадали, що діти на пляжі повинні завжди перебувати під пильним наглядом дорослих.
Залишати ж дитину саму у воді не можна ні на секунду (навіть у басейні або ванні).
Для того, щоб уберегти дітей від небезпек під час відпочинку, українцям радять також:
Насамкінець поліція закликала батьків не покладати догляд за молодшими на старший дітей.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, де влітку найчастіше ховаються небезпечні інфекції та як від них захиститись.
Читайте також, які пляжі в Україні визнані небезпечними й чому саме.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.