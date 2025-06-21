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Закончится трагедией? Чего категорически нельзя делать возле воды и как уберечь детей

Пляжный сезон может принести проблемы, если пренебрегать правилами безопасности (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Лето - время каникул, отпусков и отдыха у водоемов. Однако для того, чтобы пляжный сезон был безопасным для детей и взрослых, необходимо соблюдать ряд важных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.

Когда после приема пищи можно купаться

Правоохранители рассказали, что с начала июня на водоемах Украины произошло уже 10 несчастных случаев с участием детей (по состоянию на четверг, 19 июня).

Учитывая повышенные риски в течение летнего сезона, Патрульная полиция (вместе с ГСЧС и полицейскими ювенальной превенции) постоянно проводит профилактические рейды - чтобы избежать трагедий на воде.

При этом не все граждане осознают, что плавание и еду сочетать не стоит.

"После еды купаться можно только через 1,5-2 часа", - сообщили в полиции.

Ни в коем случае нельзя также заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Как отдыхать на воде безопасно: важные правила

Для того чтобы летний отдых на берегу рек и других водоемов был безопасным, полиция советует украинцам придерживаться простых, но жизненно важных правил.

Прежде всего, купаться нужно только в разрешенных местах - выбирать обустроенные пляжи, которые соответствуют требованиям безопасности.

"Помните: на территориях, где велись или ведутся боевые действия, купание строго запрещено. Даже самый опытный пловец должен быть осторожным и дисциплинированным", - отметили правоохранители.

Необходимо учитывать и погодные условия - внимательно следить за штормовыми предупреждениями.

Кроме того, гражданам не советуют купаться в одиночку.

Во время пребывания в воде украинцев призывают также не рисковать ради развлечений:

  • не заплывать слишком далеко;
  • не заплывать за пределы водоема, огражденные буями;
  • не подплывать к моторным лодкам или другим плавсредствам;
  • не залезать на буи, знаки или технические сооружения;
  • не использовать для плавания автомобильные камеры, доски или плоты;
  • избегать опасных игр на воде - ныряния, захвата или "шуток" с утоплением;
  • не подавать фальшивых сигналов о помощи.

Как уберечь детей от опасностей на пляже и в воде

Правоохранители напомнили, что дети на пляже должны всегда находиться под пристальным наблюдением взрослых.

Оставлять же ребенка одного в воде нельзя ни на секунду (даже в бассейне или ванне).

Для того чтобы уберечь детей от опасностей во время отдыха, украинцам советуют также:

  • не позволять им долго находиться под водой;
  • не позволять прыгать друг на друга;
  • быть осторожными с надувными матрасами, кругами и лодками;
  • не допускать заплывов за буйки;
  • не допускать прыжков в воду в незнакомых местах.

В завершение полиция призвала родителей не возлагать уход за младшими на старших детей.


Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, где летом чаще всего скрываются опасные инфекции и как от них защититься.

Читайте также, какие пляжи в Украине признаны опасными и почему именно.

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