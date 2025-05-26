Чи відкриють пляжний сезон у Києві в 2025? Влада дала остаточну відповідь
У столиці не планують офіційно відкривати пляжний сезон-2025 через війну. Але зони відпочинку біля води залишаються доступними, і місто вже почало їх перевіряти на безпечність.
Про це РБК-Україна повідомили ексклюзивно в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Офіційно пляжі в Києві не відкриватимуть
"У зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні та відповідно до протоколу Ради оборони Києва № 4 від 17 травня 2023 року літній сезон 2025 не планується оголошувати задля безпеки та попередження скупчення населення в місцях масового відпочинку", - повідомили в Департаменті.
При цьому у відомстві зазначили, що зважаючи на те, що пляжі і зони відпочинку біля води є у вільному доступі громадян, КП "Плесо" вже почало проводити заходи із забезпечення належної екологічної, санітарної та протиепідеміологічної ситуації на підпорядкованих територіях, задля уникнення випадків інфекційних захворювань під час відпочинку на водоймах.
Які пляжі перевірятимуть на безпечність
"Впродовж літа хімічна лабораторія підприємства буде проводити дослідження питної води, поверхневих вод та піску. У разі невідповідності проб за епідемічними та хімічними показниками результатів лабораторних досліджень з метою інформування населення на пляжах оперативно встановлять попереджувальні таблички про заборону купання", - додали у Департаменті.
До муніципальних пляжів, які перебувають у віданні КП "Плесо" належать:
- Чорторий (біля парку Муромець);
- Троєщина (вул. Оноре де Бальзака);
- Вербний (Оболонський район, озеро Вербне);
- Пуща-Водиця (ставок Горащиха, 8 лінія у Пущі-Водиці);
- Острів Оболонський (затока Наталка);
- Венеція (острів Долобецький);
- Дитячий (острів Венеціанський);
- Золотий (острів Венеціанський);
- Молодіжний (острів Долобецький);
- Передмостна Слобідка (острів Венеціанський);
- Райдуга (озеро Райдуга);
- Тельбін (озеро Тельбін);
- Центральний (острів Труханів);
- Веселка (Русанівська протока);
- Галерний (затока Дніпра, вул. Набережно-Корчуватська).
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