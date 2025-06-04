Купатися заборонено: які пляжі в Україні вже визнані небезпечними - офіційний список

Якість води на багатьох пляжах України не відповідає вимогам. У деяких регіонах рівень кишкової палички у воді перевищує норму в десятки разів.

Пляжний сезон в Україні лише розпочинається, але результати моніторингу води вже викликають занепокоєння. Згідно з останніми даними, станом на 2 червня низка пляжів у різних областях країни не відповідає нормам безпеки - як за мікробіологічними, так і за хімічними показниками.

Лікарі застерігають, що купання у таких водоймах може загрожувати шлунково-кишковими захворюваннями, шкірними реакціями та навіть серйозними інфекціями.

Де вода вже поза межами норми: головні точки ризику

Київ. У столичних водоймах виявили перевищення за показником ЛКП - це лактозопозитивні кишкові палички, один із головних маркерів фекального забруднення:

"Галерний" - 5 600 (норма ≤ 5 000),

"Райдуга" - 13 000,

"Вербний" - 6 200.

Вінниця. На річці Південний Буг:

ЛКП - 241 000, що в майже 50 разів перевищує норму;

вода також не відповідає хімічним стандартам на пляжах "Хімік", "Гонти", "Центральний".

Дніпро та область. Офіційно пляжі ще не відкрили, але результати перевірок уже тривожні:

хімічне забруднення на пляжах у парках "Придніпровський", "Сагайдак";

на Монастирському острові;

на дитячому пляжі в місті Самар;

у містах Павлоград і Жовті Води.

Житомирська область:

на річці Тетерів у Житомирі пляжі не відповідають нормам за хімічними показниками;

у Звягелі на річці Случ зафіксовано порушення хімічного складу;

у Коростені на річці Уж зафіксовано ЛКП - 24 000, плюс хімічні відхилення.

Київська область:

на Центральному пляжі у Білій Церкві ЛКП становить 70 000;

у Переяславі є відхилення за хімічними показниками.

Рівне:

Озеро Басів Кут: ЛКП - 240 000, також фіксується значне хімічне забруднення.

Тернопільська область:

Хоростків (урочище Дубина): ЛКП - 14 000.

Львівська область:

с. Вербіж, озеро Задорожнє: вода не відповідає хімічним стандартам.

Миколаївська область:

Миколаїв, р. Інгул (пляж "Стрілка"): ЛКП - 6 200;

Південноукраїнськ: хімічне забруднення.

Де дослідження не проводились

У трьох областях - Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій - перевірки не проводились через погодні умови.

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях немає офіційно зареєстрованих пляжів, тому якість води оцінюють локально.

У прифронтових регіонах - Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях - цього року пляжі не відкривають через безпекову ситуацію.

Загальні результати по Україні

Станом на 30 травня 2025 року на території України взяли 133 проби води дослідили за мікробіологічними показниками, 15 із них (11,3%) виявилися небезпечними.

127 проб перевірили за хімією - 42 (33,1%) не відповідали нормам.

Загалом проведено майже 1600 аналізів, з яких близько 11% показали відхилення.

Чому це небезпечно

Лікарі попереджають, що забруднена вода може стати джерелом низки захворювань:

кишкові інфекції,

дерматити, грибкові ураження шкіри,

запальні захворювання очей, вух, сечостатевої системи.

Найбільшу загрозу купання у забрудненій воді становить для дітей, людей зі слабким імунітетом та вагітних.

Як убезпечити себе

Українцям рекомендують купатися лише на офіційно відкритих пляжах, де встановлені інформаційні таблички.

Варто уникати водойм, де вода має мутний або незвично зелений колір, неприємний запах. Також регулярно перевіряйте інформацію від місцевої влади, МОЗ або на сайтах адміністрацій.