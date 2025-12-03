Закінчити війну треба так, аби захистити майбутнє України, - Рубіо

За словами Рубіо, США в цьому "досягли певного прогресу, але поки що не досягли мети".

Держсекретар США впевнений, що рішення в Росії ухвалює лише Путін, а не його радники.

"Лише Путін може закінчити війну з російської сторони. Тому ми продовжуємо вивчати можливості", - сказав він.

Рубіо зазначив, що вже впродовж 10 місяців США намагаються зібрати дві сторони (Україну і Росію) разом і виробити пропозиції, які можуть підійти обом.

"Ми робимо все можливе, щоб це спрацювало. Ми займаємось цим уже 10 місяців.

І ми справді просунулися, стали ближче. Але ми ще не там, ми все ще недостатньо близько", - сказав Рубіо.