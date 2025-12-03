Закінчити війну треба так, аби захистити майбутнє України, - Рубіо

США намагаються зрозуміти, чи можна закінчити війну так, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони змогли це прийняти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю державного секретаря США Марко Рубіо Fox News.
За словами Рубіо, США в цьому "досягли певного прогресу, але поки що не досягли мети".
Держсекретар США впевнений, що рішення в Росії ухвалює лише Путін, а не його радники.
"Лише Путін може закінчити війну з російської сторони. Тому ми продовжуємо вивчати можливості", - сказав він.
Рубіо зазначив, що вже впродовж 10 місяців США намагаються зібрати дві сторони (Україну і Росію) разом і виробити пропозиції, які можуть підійти обом.
"Ми робимо все можливе, щоб це спрацювало. Ми займаємось цим уже 10 місяців.
І ми справді просунулися, стали ближче. Але ми ще не там, ми все ще недостатньо близько", - сказав Рубіо.
Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулись переговори російського диктатора Володимира Путіна із спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом. Вони обговорювали мирний план США щодо України.
Як повідомив радник Путіна Юрій Ушаков, темою розмови була суть плану президента США Дональда Трампа, а не конкретні пропозиції.
За його словами, компромісів поки що знайдено не було, і зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується.
На запитання, як змінилися перспективи миру після переговорів, Ушаков знизав плечима й сказав: "Точно не віддалилися".
Перед цим між представниками США та України відбулися тривалі перемовини. Спочатку у Женеві, а потім у Флориді.
У переговорах брали участь спецпосланець Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та Джаред Кушнер (зять Трампа), від України - секретар РНБО Рустем Умєров, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.
Президент Володимир Зеленський, який напередодні відвідав Париж і зустрівся з Еммануелем Макроном, зазначив, що остання версія мирного плану "виглядає краще".