Закончить войну надо так, чтобы защитить будущее Украины, - Рубио

По словам Рубио, США в этом "достигли определенного прогресса, но пока не достигли цели".

Госсекретарь США уверен, что решения в России принимает только Путин, а не его советники.

"Только Путин может закончить войну с российской стороны. Поэтому мы продолжаем изучать возможности", - сказал он.

Рубио отметил, что уже на протяжении 10 месяцев США пытаются собрать две стороны (Украину и Россию) вместе и выработать предложения, которые могут подойти обеим.

"Мы делаем все возможное, чтобы это сработало. Мы занимаемся этим уже 10 месяцев.

И мы действительно продвинулись, стали ближе. Но мы еще не там, мы все еще недостаточно близко", - сказал Рубио.