Закінчення війни справедливим миром сприятиме вступу України до НАТО, - Ердоган

"Ми вважаємо, що якнайшвидше припинення війни справедливим і міцним миром сприятиме процесу членства України в НАТО", - сказав він.

Ердоган також додав, що Анкара підтримує територіальну цілісність України та вірить у подальше спрощення процесу вступу Києва до НАТО.

Зазначимо, що нещодавно президент Туреччини Ердоган заявив, що Україна заслуговує стати повноправним членом НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті, який пройде 11-12 липня, Україна хоче отримати сигнал щодо підтримки вступу після війни. При цьому генсек Альясу Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів підтвердять, що Україна приєднається до Альянсу.

Також сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени НАТО погодилися скасувати ПДЧ для України.

Крім того, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, допоки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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