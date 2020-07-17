Заказные решения и захват власти: в чем подозревают главу ОАСК Вовка

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей ОАСК подозревают, в частности, в принятии заказных решений. Кроме этого Вовк, якобы, пытался захватить власть в системе судоустройства.

Об этом говорится в фильме Национального антикоррупционного бюро Украины "Злоупотребления в ОАСК: новые эпизоды".

По данным НАБУ, ОАСК принял решение об отсутствии коалиции в Верховной раде в 2019 году, что дало возможность распустить парламент, для мести действующей на то время власти.

Также Вовк, якобы, планировал решением о запрете госслужащим выезжать за границу после проведения президентских выборов запугать и отомстить бывшим чиновникам.

Как отметили детективы НАБУ, глава ОАСК также планировал захватить власть с помощью "своих кандидатов" в Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшем совете правосудия.

Кроме этого Вовка подозревают во вмешательстве в работу Конституционного суда Украины, Центральной избирательной комиссии, Национального агенства по противодействию коррупции, а также Верховного суда.

К тому же, по данным НАБУ, глава и судьи Окружного админсуда столицы указали в своих декларациях лишь часть своих доходов и имущества.

"Детективы НАБУ осуществляют следственные действия по месту работы и жительства как судей ОАСК, так и других участников преступной схемы. Приведенные аудиозаписи является лишь частью большого массива информации", - отметили в НАБУ.

Отмечается, что в производстве фигурируют должностные лица судебной ветви власти, Высшего совета правосудия, Государственной судебной администрации, народные депутаты Украины, руководители центральных органов государственной власти и других правоохранительных органов.

Напомним, 17 июля в ОАСК сообщили, что к ним пришли с обысками в связи с расследованием дел Майдана.

Позже в НАБУ подтвердили проведение обысков в помещениях Окружного админсуда и Государственной судебной администрации.

В итоге главе ОАСК Павлу Вовку, еще 6 судьям и главе ГСА Зеновию Холоднюку сообщили о подзрении.