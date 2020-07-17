Замовні рішення і захоплення влади: у чому підозрюють голову ОАСК Вовка

Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів ОАСК підозрюють, зокрема, у прийнятті замовних рішень. Крім цього Вовк, нібито, намагався захопити владу в системі судоустрою.

Про це йдеться у фільмі Національного антикорупційного бюро України "Зловживання в ОАСК: нові епізоди".

За даними НАБУ, ОАСК прийняв рішення про відсутність коаліції у Верховній раді в 2019 році, що дало можливість розпустити парламент, для помсти діючої на той час влади.

Також Вовк, начебто, планував рішенням про заборону держслужбовцям виїжджати за кордон після проведення президентських виборів залякати і помститися колишнім чиновникам.

Як зазначили детективи НАБУ, голова ОАСК також планував захопити владу за допомогою "своїх кандидатів" у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України та Вищій раді правосуддя.

Крім цього Вовка підозрюють у втручанні в роботу Конституційного суду України, Центральної виборчої комісії, Національного агенства з протидії корупції, а також Верховного суду.

До того ж, за інформацієб НАБУ, голова та судді Окружного адмінсуду столиці вказали у своїх деклараціях лише частину своїх доходів і майна.

"Детективи НАБУ здійснюють слідчі дії за місцем роботи та проживання суддів ОАСК, так і інших учасників злочинної схеми. Наведені аудіозаписи є лише частиною великого масиву інформації", - зазначили в НАБУ.

Наголошується, що у провадженні фігурують посадові особи судової гілки влади, Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації, народні депутати України, керівники центральних органів державної влади та інших правоохоронних органів.

Нагадаємо, 17 липня в ОАСК повідомили, що до них прийшли з обшуками у зв'язку з розслідуванням справ Майдану.

Пізніше в НАБУ підтвердили проведення обшуків у приміщеннях Окружного адмінсуду та Державної судової адміністрації.

У підсумку чолі ОАСК Павла Вовка, ще 6 суддів і голови ДСА Зеновію Холоднюку повідомили про подзрении.