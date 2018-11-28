ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Афганістані під час авіаудару загинули 30 людей

Новини » Надзвичайні події    28.11.2018 - 19:16
В Афганістані під час авіаудару загинули 30 людей
Фото: поліція в Кабулі (GettyImages)

Авіаудару було завдано по позиціях бойовиків Талібану

В Афганістану в результаті авіаудару урядових сил загинули щонайменше 30 мирних громадян. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на TOLOnews.

Як повідомляється, авіаудар був нанесений по позиціях бойовиків Талібану в селі в районі Гармсир. Джерела видання повідомляють, що під час бомбардування загинули щонайменше 30 цивільних. Всі жертви були членами однієї сім'ї.

"Було близько 9 вечора, коли стався удар. Поруч з будинком був припаркований автомобіль талібів, а потім почалася атака. В будинку було вбито 30 чоловік, включаючи жінок і дітей. Вижив лише один підліток, він отримав травми", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в результаті зіткнення з бойовиками угрупування "Талібан" в провінції Фарах (Афганістан) загинули 22 співробітників правоохоронних органів.

РБК-Україна писало, що посланець Сполучених Штатів Америки щодо мирних переговорів в Афганістані Залмай Халілзад заявив, що поки не зміг домовитися з рухом "Талібан" про строки та умови завершення війни в країні.

Троє солдатів США загинули унаслідок вибуху в Афганістані На півдні Афганістану розбився військовий вертоліт, є загиблі
Новини України АфганистанавіаудариТалібан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся