В Афганістані під час авіаудару загинули 30 людей

Фото: поліція в Кабулі (GettyImages)

Авіаудару було завдано по позиціях бойовиків Талібану

В Афганістану в результаті авіаудару урядових сил загинули щонайменше 30 мирних громадян. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на TOLOnews.

Як повідомляється, авіаудар був нанесений по позиціях бойовиків Талібану в селі в районі Гармсир. Джерела видання повідомляють, що під час бомбардування загинули щонайменше 30 цивільних. Всі жертви були членами однієї сім'ї.

"Було близько 9 вечора, коли стався удар. Поруч з будинком був припаркований автомобіль талібів, а потім почалася атака. В будинку було вбито 30 чоловік, включаючи жінок і дітей. Вижив лише один підліток, він отримав травми", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в результаті зіткнення з бойовиками угрупування "Талібан" в провінції Фарах (Афганістан) загинули 22 співробітників правоохоронних органів.

РБК-Україна писало, що посланець Сполучених Штатів Америки щодо мирних переговорів в Афганістані Залмай Халілзад заявив, що поки не зміг домовитися з рухом "Талібан" про строки та умови завершення війни в країні.