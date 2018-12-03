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Усі замовники і організатори вбивства Гандзюк встановлені, - Луценко

Новини » Суспільство    03.12.2018 - 20:52
Усі замовники і організатори вбивства Гандзюк встановлені, - Луценко
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Генпрокурор додав, що є "кілька десятків версій" цього злочину, але наразі слідство сходиться на тому, що знайдено основну версію

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів вбивства громадської активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

"У цьому процесі вже оголошено про підозру помічникові одного з народних депутатів і думаю, що найближчим часом ми оголосимо ще низку підозр, які остаточно покажуть коло осіб, причетних до замовлення, організації і виконання цього злочину", - сказав він.

Генпрокурор додав, що є "кілька десятків версій" цього злочину, але наразі слідство сходиться на тому, що знайдено основну версію.

"І ми бачимо мотив - це активність Гандзюк проти однієї з великих корупційних схем місцевої влади. І всі, хто замовив це вбивство, хто його організовував, нами встановлені", - заявив Луценко.

Нагадаємо, організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" повідомили, що один з фігурантів справи нападу на активістку Катерину Гандзюк, який є головою місцевого осередку ВО "Батьківщина" та головою Херсонської обласної ради Владислав Мангер намагається втекти з країни.

Додамо, мер Херсона заявив, що Гандзюк називала конкретне прізвище замовника нападу. Мер Херсона заявив, що 20 листопада був на допиті в СБУ, де і передав інформацію, яку йому колись озвучила його радник.

 

 

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Новини України Юрій ЛуценкоактивистызаказчикиорганизаторКатерина ГандзюкВбивство
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