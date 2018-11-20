Мэр Херсона заявил, что Гандзюк называла конкретную фамилию заказчика нападения

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Миколаенко передал СБУ имя человека, которого Гандзюк считала заказчиком нападения

Городской голова Херсона Владимир Миколаенко передал представителям Службы безопасности фамилию лица, которое активистка Екатерина Гандзюк считала заказчиком нападения на нее. Об этом говорилось во время заседания Временной следственной комиссии Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Городской голова Херсона заявил, что 20 ноября был на допросе в СБУ, где и передал информацию, которую ему озвучила его советник.

"Я был у нее и спросил, кто это может быть. Она сначала сказала мне "русня". А потом назвала мне конкретную фамилию. Все что касается этих заказчиков - я от нее слышал одну фамилию. Я слышал кто, возможно, помогал из правоохранительных структур этому человеку и передавал информацию о ее перемещении. Также я сегодня услышал, кто мешает из правоохранительных структур проведению следствия", - сообщил Миколаенко.

Фото: заседание ВСК по убийству Гандзюк (РБК-Украина)

Напомним, бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу об убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк. Экс-помощнику нардепа было предъявлено подозрение как соучастнику. Он арестован до 3 декабря. Сам народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук заявил, что не имеет никакого отношения к делу Гандзюк.

Ранее ВСК в анонсировали, что комиссия по расследованию убийства Гандзюк и других активистов будет работать частично в закрытом режиме.