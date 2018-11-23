Один из фигурантов дела Гандзюк пытается сбежать из страны, - активисты

Фото: Владислав Мангер (facebook.com/gandziukgate)

Активисты сообщили, что пресс-служба Мангера не может объяснить его исчезновение

Организаторы сообщества "Хто замовив Катю Гандзюк?" сообщили, что один из фигурантов дела нападения на активистку Екатерину Гандзюк, который является председателем местной ячейки ВО "Батькивщина" и главой Херсонского областного совета Владислав Мангер пытается бежать из страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщество в Facebook.

Активисты сообщат, что этот человек, который указан в источниках как вероятный заказчик убийства, пытается бежать из страны.

"Информация от наших источников. Пресс-служба этого лица молчит и прячется", - отмечают организаторы сообщества.

Также в сообществе призвали власти не допускать того, чтобы кто-либо из подозреваемых мог беспрепятственно покинуть пределы Украины до окончания расследования и наказания в смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Любой побег мы считаем проявлением того, что власть и следствие дают возможность вероятным фигурантам дела избежать ответственности", - сообщают активисты.

Они добавили, что пресс-служба Мангера никак не может объяснить, куда он мог исчезнуть.

Напомним, мэр Херсона заявил, что Гандзюк называла конкретную фамилию заказчика нападения. Мэр Херсона заявил, что 20 ноября был на допросе в СБУ, где и передал информацию, которую ему когда озвучила его советник.