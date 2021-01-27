В Украине могут разрешить покупки в интернете без налогов, но есть лимит

В Украине хотят разрешить заказ из зарубежных интернет-магазинов до 150 евро без налогообложения. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №4278 за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 346 парламентариев.

Ответственными за начисление и уплату в бюджет налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях предлагают определить оператора почтовой связи, экспресс-перевозчика, если он декларирует такие товары путем представления реестров (временных и/или дополнительных).

Согласно проекту, базой налогообложения НДС и пошлиной при ввозе товаров в Украину в международных почтовых и экспресс-отправлениях является часть их таможенной стоимости (для юридических лиц или физических лиц - предпринимателей) или часть их суммарной фактурной стоимости (для физлиц), которая превышает необлагаемый минимум (эквивалент 150 евро).

Устанавливается возможность отсрочки уплаты НДС - в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

Проект предусматривает переходный период по внедрению положений.

Напомним, с 1 июля 2019 вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, принятые Верховной Радой, о снижении необлагаемой стоимости международных посылок со 150 до 100 евро.

При этом норму о "трех беспошлинных посылках" отменили, поскольку почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого ограничения.