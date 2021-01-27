В Україні можуть дозволити покупки в інтернеті без податків, але є ліміт

В Україні хочуть дозволити замовлення з зарубіжних інтернет-магазинів до 150 євро без оподаткування. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №4278 за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 346 парламентаріїв.

Відповідальними за нарахування та сплату до бюджету податку на додану вартість у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях пропонують визначити оператора поштового зв'язку, експрес-перевізника, якщо він декларує такі товари шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або додаткових).

Згідно з проектом, базою оподаткування ПДВ та митом у разі ввезення товарів в Україні у міжнародних поштових та експрес-відправленнях є частина їх митної вартості (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців) або частина їх сумарної фактурної вартості (для фізосіб), що перевищує неоподатковуваний мінімум (еквівалент 150 євро).

Встановлюється можливість відстрочення сплати ПДВ - протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

Проект передбачає перехідний період щодо впровадження положень.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу, прийняті Верховною радою, про зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок зі 150 до 100 євро.

При цьому норму про "три безмитні посилки" скасували, оскільки поштові оператори виявилися не готові до адміністрування такого обмеження.